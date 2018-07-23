هل اغتال الموساد الإسرائيلي الفلسطينيين في الجزائر؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أثار مصرع فلسطينيين في ظروف غامضة في الجزائر، الكثير من التساؤلات والاتهامات للموساد الإسرائيلي باغتيالهما، وذلك بعد اكتشاف وفاتهما أمس الأحد.







وفي هذا السياق، نفى السفير الفلسطيني لدى الجزائر، لؤي عيسى، ما جرى تداوله حول مسؤولية الموساد الإسرائيلي عن مصرع المواطنين الفلسطينيين في الجزائر، لافتاً إلى أن ظروف الوفاة طبيعية، ولا دلائل على عملية اغتيال.







وقال عيسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الفلسطينيين محمد البنا، وسليمان الفرا، توفيا في شقتهما بالجزائر نتيجة لتسرب غاز من الشقة، منوهاً إلى أن حادثة الوفاة اكتشفت بعد فقدان الاتصال بهما ليومين متتالين.







وأضاف عيسى: "تواصل أصدقاء الفلسطينيين مع السفارة الفلسطينية، وحيث أن سيارتهما موجودة أسفل الشقة ولا يجيبا على أي اتصالات هاتفية، طالبنا الأمن الجزائري بفتح الشقة لنكتشف حادثة الوفاة"، مؤكداً أنها نتيجة لتسرب غاز.







وتابع: "الفلسطينيان مقيمان في الجزائر، وأحدهما لديه جنسية أوروبية، وكانا يقيمان في نفس الشقة، ولا يوجد عليهما آثار لعملية اغتيال، كما يتم تداوله على (فيسبوك)"، لافتاً إلى أنه سيجري تشريح الجثامين بواسطة الطب الشرعي اليوم، وإصدار التقرير النهائي.





وأكمل: "ستصدر الجهات الأمنية الجزائرية تقريراً وبياناً بتفاصيل ما جرى لهما، وسبب الوفاة الحقيقي وساعة الوفاة"، لافتاً إلى أنه جرى الاتفاق مع عائلة الفرا على دفن ابنهم في الجزائر، فيما يجري التواصل مع عائلة البنا، والذي تقيم زوجته وأبناؤه في النرويج، وعائلته في غزة من أجل إتمام تفاصيل الدفن.





وأشار عيسى، إلى أن السفارة الفلسطينية، قدمت اعتذاراً لدولة الجزائر، لما جرى تداوله حول شبهات عملية الاغتيال، كما استنكر ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية الاغتيال.





