شؤون فلسطينية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/24: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/07/25: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/07/26: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 33-24 35-22 بيت لحم 31-22 33-24 35-22
رام الله والبيرة 29-21 31-23 33-21 طولكرم 33-25 34-26 35-24
نابلس 33-23 35-25 37-23 قلقيلية 33-25 34-26 35-24
جنين 35-24 37-25 39-24 سلفيت 31-22 33-24 35-22
طوباس 35-24 37-25 39-24 روابي 32-22 34-24 36-22
الخليل 30-21 32-23 34-21 غزه 31-25 32-26 33-25
أريحا 41-27 42-29 44-27 خانيونس 31-25 32-26 33-25
الأغوار الشمالية 39-25 40-27 42-25 رفح 33-25 34-26 35-24

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