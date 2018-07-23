شؤون فلسطينية

شهيدان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة

شهيدان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الطفل أركان ثائر مزهر(17 عاماً)، فيما أصيب شابان واعتقل آخران، خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أُعلن عن استشهاده.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا، إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، وصفت حالتيهما بالمستقرة.

فيما أشار مصدر أمني إلى اعتقال الشابين محمد عدنان أبو عياش (25 عاماً)، وجمال عماد الصرعاوي (26 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.

وفي قطاع غزة، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن كرم إبراهيم عرفات، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قبل ثلاثة أسابيع.

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