شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية تنجز 4092 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 4092 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها أنجزت 4092 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4092 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 93 قضية ودورت 34 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 516 قضية ودور 102 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3483 قضية ودور 1772 قضية اخرى .  

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 546.6 غرام مواد مخدرة،  بالأضافة الى 15 حبة مخدرة،و 504 اشتال قنب  و 11 اداة  تعاطي .  

وسجلت إدارة شرطة  المرور 295 حادث سير نتج عنها  مصرع شخصين ، واصابة 198 شخص، وفحصت 9559 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4563 مخالفة مرورية، وحجزت 214 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 20 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 90644 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 17178 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 14 قضية ، وجاري متابعة 12 قضايا اخرى  وضبطت 112 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن  .

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