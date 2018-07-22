شؤون فلسطينية

أبو حسنة: إجراءات جديدة ستتخذها (أونروا) متعلقة بموظفي برامج الطوارئ.. فما هي؟

أبو حسنة: إجراءات جديدة ستتخذها (أونروا) متعلقة بموظفي برامج الطوارئ.. فما هي؟
خاص دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بالنسبة لبعض موظفي برنامج الطوارئ، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين سيتم انهاء عملهم، والبعض الاخر سيتم دمجهم في برامج أخرى.

وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الإجراءات التي ستتخذها وكالة (أونروا) متعلقة بموظفين برنامج الطوارئ سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالعام الدراسي، أوضح أبو حسنة، أن مستقبل العام الدراسي لم يقرر حتى اللحظة، معلنا أن المفوض العام للوكالة سيتخذ قراراً بخصوصه في الفترة ما بين الأول من أغسطس و15 من الشهر ذاته.

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