شؤون فلسطينية

عائلة (الفرا) بخانيونس تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل وفاة نجلها سليمان بالجزائر

عائلة (الفرا) بخانيونس تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل وفاة نجلها سليمان بالجزائر
خاص دنيا الوطن
أفادت عائلة الفرا في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم، الأحد، بأن السفارة الفلسطينية في الجزائر، أبلغت العائلة بوفاة نجلها الدكتور سليمان محمد الفرا (33 عاماً)، ومعه الطبيب محمد حميد البنا، لافتة إلى أن الوفاة، تمت في شقة الأول.

بدوره، قال صابر الفرا، شقيق الدكتور سليمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "انقطع الاتصال بسليمان منذ يومين، وطلبت من بعض الأشخاص ممن نعرفهم في الجزائر، الذهاب إلى شقته للاطمئنان عليه، ثم تواصلت مع أحد الأشخاص، وبعد ساعتين أبلغنا بأنه أمام باب شقته، ومعه الشرطة الجزائرية، والطب الشرعي، وأنها ستكسر باب الشقة.

وأضاف: "تم كسر الباب، ودخلوا إلى الشقة، فوجدوا سليمان ومحمد البنا متوفيين بأثر اختناقهما بالغاز".

وأشار الفرا إلى أن سليمان، يحمل دكتوراة في العلوم السياسية بتخصص العلاقات الدولية، لافتاً إلى أن محمد البنا، درس تخصص الطب العام، وهو من سكان بلجيكا، وأراد أن يزور الجزائر.

وبين، أن سليمان، يسكن في مقاطعة ألدة بالعاصمة الجزائر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ابتداءً من غدٍ الاثنين، ستفتح العائلة خيمة عزاء في مدينة خانيونس.

بدورها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيان صادر عنها، أن سليمان محمد الفرا رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر ، ومحمد حميد البنا، توفيا خنقا بالغاز.

وطالبت الحركة، وسائل الاعلام ووكالات الانباء، بتوخي الحيطة والحذر في سبب الوفاة، لافتا إلى أن السبب هو اختناق بالغاز حسب تحقيقات الشرطة العلمية، قائلة: "لا صحة لأقاويل أخرى، الغرض منها بث روح الفتة".

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