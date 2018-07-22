فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

بدوره، قال مصدر عسكري سوري: "أحد مواقعنا العسكرية في منطقة مصياف، تعرض لعدوان جوي إسرائيلي؛ للتغطية على انهيار التنظيمات المسلحة في ريفي درعا والقنيطرة".





وأشار المصدر العسكري إلى أن القصف الإسرائيلي، خلف أضراراً مادية فقط، وليست بشرية.





وبحسب قناة (الميادين)، فإن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف في حماة وسط سوريا، وذلك من الأجواء اللبنانية.





وأشارت مصادر ميدانية، إلى أن الدفاعات السورية، أسقطت ثلاثة صواريخ إسرائيلية، فيما سقط الصاروخ الرابع قرب موقع البحث العلمي في منطقة مصياف.

وقالت المصادر: "إن سرباً من أربع طائرات إسرائيلية، حاولت استهداف موقع للأبحاث العلمية في مصياف"، لافتةً إلى أن محاولة عملية الاستهداف تمت من أجواء بلدة الهرمل اللبنانية.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات، أطلقت أربعة صواريخ، وهي منكفئة، وذلك بعد رصدها من قبل الرادارات السورية.







رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة السورية.