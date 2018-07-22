شؤون فلسطينية

إسماعيل هنية يتلقى اتصالاً (مهماً) من وزير المخابرات المصرية

إسماعيل هنية يتلقى اتصالاً (مهماً) من وزير المخابرات المصرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الموقع الرسمي لحركة (حماس)، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تلقى اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مهمة من وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل حول المكالمة وطبيعة الملفات التي جرى نقاشها بين الجانبين، حيث أن هذا الاتصال هو الثاني منذ عدة أيام.

وكان وفد من الحركة برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري زار القاهرة قبل أيام، وأجرى مع اللواء عباس كامل نقاشًا معمقًا وبنّاءً في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

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