أبو مرزوق يهاجم الحكومة ويؤكد: حماس تريد تمكين الشعب لا الحزب والقانون لا الأمن

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، إنه من المقرر أن تسلم حركة (فتح) غداً الاثنين ردها على الورقة المصرية، لافتاً إلى أن حماس إجابت عليها حماس بالإيجاب.





وأضاف أبو مرزوق، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر)، أن "أبرز ملامح الورقة تمكين الحكومة التي جوعت الناس وفرضت الظلام وغاب عنها التوافق الذي انشأها والشعبية التي تحرسها والمجلس التشريعي الذي يعطي الثقة ويراقب الأداء".





وتابع أبو مرزوق: "نحن نريد تمكين الشعب لا الحزب والقانون لا الأمن".



