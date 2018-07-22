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الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الأردن، مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بشأن انتهاكات إسرائيل ضد المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.

ودانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، خاصة الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين والمستوطنين التي جرت اليوم بأعداد كبيرة إلى باحات الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا).

وأوضحت غنيمات، أن سفارة الأردن في تل أبيب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات، وطالبت بوقفها فوراً.

وبينت أن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس، وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا أيضاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة.

وشددت على أهمية احترام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك واحترام إدارتها الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وحمّلت غنيمات الحكومة الإسرائيلية، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي تُرتكب ضده من الجماعات المتطرفة والمستوطنين، مؤكدة ضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية.

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