الجيش الإسرائيلي يمنع المُجندات من نزع حمالات الصدر

رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (سكاي نيوز) عن الإعلام الإسرائيلي، انه في إطار القرارات المرتبطة بسلوك المُجندات الإسرائيليات، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً يمنع المُجندات من ارتداء القمصان البيض، ونزع حمالات الصدر، حتى عند الاستعداد للنوم.



ووفق ما أورد الموقع، فإن القرار يتضمن أيضاً منع التدخين بالقرب من المجندين الشباب، حيث اتخذ القرار العسكري اتخذ عقب ملاحظة زيادة أعداد الجنود "المتشددين دينياً" داخل مؤسسة الجيش.





وأوضح الموقع، أن القادة العلمانيين في الجيش أيضًا يؤيدون هذه القرارات أيضا، وليس فقط المتدينين.