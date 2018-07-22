فتح: القدس للفلسطينيين وحدهم رغم أنف اسرائيل





وأضاف أبو سيف، أن اسرائيل ستفشل كما فشلت قبلها كل حملات الاستعمار وسترحل كما رحل كل الغزاة، اما اصحاب الارض ومن تشكلت وجوههم من طينها وجبلت ايديهم معالمها فباقون حتى تقوم القيامة.







وحييت فتح صمود شعبنا في العاصمة مؤكدة ان نضالهم يقود الحقيقة الفلسطينية ويبقى الشعلة متقدة، كما وجهت تحية لرجالات الدين المسلمين والمسيحيين وهم يذودون عن حياض وتخوم الوطن في اطهر بقعة فيه وقالت لهم ما قاله ابو الوطنية الفلسطينية الزعيم الخالد ابو عمار يا جبل ما يهزك ريح.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح، في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف، إن الهجمة المسعورة على المسجد الأقصي وجرائم اسرائيل المتواصلة في المدينة المقدسة ستفشل في تغيير الحقيقة الأبدية أن القدس للفلسطينيين عاصمتهم منذ مهد الحضارة الكنعانية قبل عبور بني اسرائيل العابر من البلاد، وأن الهيكل المزعوم لم يكن ولم يخرب ولن يكون لأن البلاد لاصحابها، وحدهم من عمروها ووحدهم من سيبقون عليها، وليست كل القصص والخرافات حول اي شيء اخر الا من اساطير وتاليف العقل الاستعماري.