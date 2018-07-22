الأحمد: (فتح) متخوفة من خطوات قد تلجأ لها (حماس) لإفساد جهود المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، أن ملف المصالحة الفلسطينية يسير بسلاسة كبيرة حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن رد حركته سيكون إيجابياً على المقترحات الأولية التي قدمت من قبل المخابرات المصرية الراعي للمصالحة،







وأضاف الأحمد، وفق ما أوردت صحيفة (الاستقلال) المحلية: "نأمل أن تتوج تلك الأجواء بخطوات عملية على الأرض، لكن فتح متخوف من خطوات قد تلجأ لها حركة حماس خلال الأيام المقبلة لإفساد جهود المصالحة والتحرك المصري الأخير.





وتابع: "نبذل كل جهد لإنجاح المصالحة وعلى حماس أن تبعد عن التلاعب وتبذل جهوداً لإزالة العقبات وتمكين الحكومة من مهامها بغزة وإنهاء كل مظاهر الانقسام".







وأشار إلى أن مصر طرحت فرصة جديدة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام القائم بين حركتي (فتح) و(حماس) منذ العام 2007.

ولفت الأحمد إلى أن فرصة جديدة تُحيط الآن بملف المصالحة، ويجب على الجميع استغلالها جيدا لإنهاء عمر الانقسام وتتويج مصالحة حقيقية وواضحة على قاعدة التزام الجميع بها وتنفيذ للاتفاقيات السابقة التي جرى التوصل لها وكان آخرها 2017.