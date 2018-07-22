الرجوب: هذا ما ستقدمه فتح في ملف المصالحة لمصر بالأيام القادمة

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن ما ستقدمه فتح للأشقاء في مصر خلال الأيام القادمة بشأن المصالحة الوطنية فيه استعداد واضح لشراكة وبناء وحدة وطنية لإنهاء الانقسام والتشرذم بين شقي الوطن.وقال الرجوب لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الاحد لقد لمسنا هذه المرة جدية واضحة من الجانب المصري وحركة حماس كذلك لإنجاز مصالحة حقيقية، مطالبا حماس في ذات السياق بتغليب المصلحة الوطنية العليا على الأجندة التنظيمية والشخصية والاستفادة من التجارب السابقة.وبخصوص ما تسمى صفقة القرن، أوضح الرجوب أنها سراب، مشيرا إلى أنه اذا لم يكن هناك قبول عربي وشراكة فلسطينية في هذه الصفقة فإنها لن تمر، مؤكدا أن الموقف العربي ثابت بهذا الشأن وينسجم تماما مع موقف القيادة الفلسطينية.وفيما يتعلق بما يجري من تصعيد لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، اعتبر أمين سر اللجنة المركزية لفتح أن كل ذلك يندرج في اطار شرعية النازيين الجدد في ظل نظام سياسي عنصري لدى حكومة الاحتلال التي لا علاقة لها بالقوانين الدولية .