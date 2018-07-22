المفتي العام: اقتحامات الأقصى لن تغير من طابع المدينة العربي والاسلامي

رام الله - دنيا الوطناعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ان اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى تتساوق مع مخططات تهويد المدينة وفرض واقع جديد فيها وهي تطبيق لما تسمى صفقة القرن التي تحطمت على صخرة صمود شعبنا المتمسك بمقدساته.واضاف المفتي لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الاحد أن كل هذه المحاولات لن تغير من طابع المدينة العربي والاسلامي محذرا سلطات الاحتلال من ان استمرار الاقتحامات التي تمس عقيدة المسلمين في كل انحاء العالم سيجر المنطقة الى حرب دينية .بدوره حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محافظ القدس عدنان الحسيني من التعامل مع اقتحامات المستوطنين كأمر اعتيادي مؤكدا ان الهدف الاساسي هو تقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا.ودعا الحسيني عبر اذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الاحد الدول العربية والاسلامية الى التحرك الفوري والضغط من اجل وقف العدوان على الاقصى مشددا على ضرورة اعطاء قضية الاقتحامات حجما اكبر على المستويين السياسي والقانوني.من جهته اكد امين سر حركة فتح في القدس شادي مطور لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم على ضرورة التواجد الدائم في الاقصى للجم اقتحامات المستوطنين معتبرا ذلك سلاحا استراتيجيا في مواجهة اعتداءاتهم.