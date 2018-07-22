هل تُغلق جمعية الهلال الأحمر مقرها الرئيسي بغزة بسبب أزمة الوقود؟

خاص دنيا الوطنأكد بشار مراد، نائب المدير العام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، أن جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى القدس بمدينة غزة، يعانيان من أزمة خانقة، بسبب عدم السماح بإدخال وقود إلى المستشفيات التابعة للجمعية.وقال مراد لـ"دنيا الوطن": لدينا تخوف كبير بسبب هذه الأزمة، ونحاول قدر الإمكان عدم توقف الخدمات، لكن الخطر قائم، وخلال ثلاثة أيام سينتهي المخزون الحالي من الوقود، وإذا لم تُحل الأزمة، فإننا قد نضطر لإغلاق المستشفى الرئيسي في غزة.وأضاف: نتابع هذه الأزمة مع الجهات المعنية وجميع الشركاء، سواءً الصليب الأحمر، أو منظمة الصحة العالمية، وطالبناهم بضرورة الضغط من أجل إدخال وقود للمستشفى، وعدم الوصول لمرحلة إغلاق المرافق الطبية، لما يحمله هذا الإغلاق من مخاطر عديدة.وأشار إلى أن هذا الخطر، يؤثر كذلك على حركة الإسعافات التي تملكها الجمعية، لافتًا إلى أن المولد الوحيد داخل المستشفى، يحتاج تقريبًا 110 لترات في الساعة الواحدة، مطالبًا بضرورة إنهاء الأزمة خلال اليومين المقبلين.