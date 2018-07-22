حكومة الوفاق تطالب 138 دولة بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى

ألف مستوطن للحرم الشريف، واعتدائهم على المواطنين، كما حمل حكومات وفعاليات الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، المسؤولية عن التقاعس والصمت إزاء الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه يومياً ضد القدس والمقدسات.



رام الله - دنيا الوطنطالبت حكومة الوفاق الوطني الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم، خاصة تلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ويفوق عددها 138 دولة بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومدينة القدس المحتلة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن هذا اليوم، يوم أسود في تاريخ مدينة القدس، وفي تاريخ فلسطين، وتاريخ العرب والمسلمين، فقد شهد إحدى صور زحف الغزاة على المسجد الأقصى المبارك بمشاركة ألف متطرف من المستوطنين، الذين يتمتعون بحماية كاملة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وينفذون سياستها في تحد سافر للأمتين العربية والإسلامية، والاعتداء على القوانين والشرائع الدولية.وأضاف المتحدث الرسمي، أن مشهد السواد الذي صنعه الغزاة من المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك، وضد أهل مدينة القدس من تجار ومواطنين في البلدة القديمة، جاء نتيجة للصمت والسكوت على الاقتحامات اليومية، التي يتم تنفيذها في هذا الاتجاه.وحمل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال المسؤولية عن اقتحام