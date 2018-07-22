شؤون فلسطينية

أسطول الحرية يُواصل رحلته الأخيرة تجاه غزة

أسطول الحرية يُواصل رحلته الأخيرة تجاه غزة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أسطول الحرية، رحلته إلى محطته الأخيرة تجاه شواطئ قطاع غزة، بعد انطلاق سفنه الصغيرة من موانئ إيطالية مختلفة، أبرزها سفينة (عودة) أكبر قوارب كسر الحصار، التي انطلقت من ميناء (باليرمو) في جزيرة صقلية الإيطالية.

ويشارك في هذه المحاولة الأحدث لكسر الحصار، والتي ينظمها تحالف أسطول الحرية الدولي تحت شعار "من أجل مستقبل عادل لفلسطين"، 25 من النشطاء الدوليين والشخصيات العامة، بينما تحمل القوارب الأخرى الأصغر حوالي 20 متضامناً.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية، ويأملون بالوصول إلى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة.

وشدد بيراوي على أنهم لا يستبعدون السيناريو الأسوأ المتمثل في القرصنة الإسرائيلية، والاعتداء على السفن، واعتقال من على متنها من النشطاء.

وقال: إن "تحالف أسطول الحرية نظم لكافة المشاركين دورات في المقاومة اللاعنفية، وفي كيفية التعامل مع مثل هذا السيناريو".

وأوضح بيراوي، أن لجنة المشاركين واللجنة القانونية، جهزت كافة الوثائق والإجراءات التي قد تلزم في حال اعتقال المتضامنين من أجل ضمان سلامتهم، وعودتهم إلى بلادهم سالمين.

من جهة أخرى، نظمت اللجنة الدولية لكسر الحصار، بالتعاون مع الجالية الفلسطينية، والجمعيات التضامنية في عدد من الموانئ الأوروبية، فعاليات تضامنية بحرية، دعماً لسفن كسر الحصار، أبرزها في مدينتي (مالمو) و(يوتوبوري) في السويد.

كما نظمت المجموعات التضامنية في مدينة "مسينا" في جزيرة صقلية، ندوة عامة، شارك فيها عدد من النشطاء المشاركين في سفن كسر الحصار، ركزت على التعريف بمعاناة غزة، وبرسالة وأهداف سفن كسر الحصار، والدور الشعبي المطلوب للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار.

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