الشرطة والجهاز المركزي للإحصاء يوقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

اليوم، مذكرة تعاون وتفاهم، تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات.



وذكر بيان صحفي مشترك، أن هذه المذكرة وقعت في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين والتبادل المعرفي والتكنولوجي، وتطوير قدراتهما، وتنمية المهارات وآليات العمل المشتركة من خلال التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك،

بالإضافة إلى تعزيز آليات التشبيك والتعاون، وتبادل الدراسات والأبحاث والإحصائيات.



كما نصت المذكرة على خلق الروابط وفتح قنوات الاتصال وتطوير الكفاءات، وبناء الكادر في مختلف المجالات بين الطرفين.



وفي كلمته أكد اللواء عطا الله، أن مؤسسة الشرطة تتبنى استراتجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن، وأنها تولي أيضاً أهمية كبيرة لجهاز الإحصاء المركزي، باعتباره الجهاز الرسمي

الذي أنيط به نشر الرقم الإحصائي الفلسطيني الرسمي في كل ما يتعلق بالإحصائيات الوطنية، وفقاً لقانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 .



وأضاف اللواء عطا الله، أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور الأمني بما يكفل تحقيق أقصى درجات الأمن لدى المجتمع الفلسطيني، وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للعيش بأمن وكرامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مرتكزين على التطوير العلمي.



من جهتها، أشادت الاستاذة عوض بالدور الطليعي والمهم، الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المواطنين، وتوفير الأمن والأمان، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية، تندرج في سياق التعاون البناء بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسة الشرطة؛ لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المميزة والحصول على الإحصائيات، استناداً إلى السجلات الرسمية المتوفرة لاستخدامها في إعداد الإحصائيات الرسمية الفلسطينية، بشأن إحصاءات الأمن والعدالة بشكل دوري، والتبادل المعرفي.



رام الله - دنيا الوطنوقع مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الاستاذة علا عوض،