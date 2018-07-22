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الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت الحكومة الأردنية للأمم المتحدة، بتنظيم مرور نحو 800 مواطن سوري عبر الأردن، بعد أن قدمت ثلاث دول غربية، بريطانيا وألمانيا وكندا، تعهداً خطياً مُلزماً قانونياً، بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة، بسبب وجود خطر على حياتهم.

وقال السفير محمد الكايد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفر هؤلاء المواطنون السوريون، الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية، بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق.

وفي السياق، قال الناطق باسم الخارجية: "إن هؤلاء المواطنين السوريين، سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم عبر الأردن، والتي التزمت بها الدول الغربية الثلاث، على أن سقفها ثلاثة أشهر".

ولفت إلى أن الاْردن، الذي يستضيف 1.3 مليون سوري، لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني، رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة.

وأشار إلى أن تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين، يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن.

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