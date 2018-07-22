مظاهرات في العراق "لإسقاط الفاسدين"

وتجمع عشرات المواطنين مطالبين بمعالجة الوضع الخدمي في البلاد، ومحاسبة المفسدين، وتحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي.





إلى ذلك، أعادت القوات الأمنية فتح الطريق باتجاه ساحة التحرير وجسر الجمهورية، بعد غلق الساحة تحسباً لمظاهرات من قبل ناشطين، بحسب ما جاء على موقع (قناة العربية).



بدوره، أكد حيد العبادي، رئيس الوزراء العراقي، أن واجب الحكومة، يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم، والنظر بمطالبهم والاستجابة لها.



ووجه العبادي خلال استقباله أهالي محافظة المثنى وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وزارتي الزراعة والموارد المائية، بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة.





كما وجه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات، وكذلك دوائر الصحة بإطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، ومراجعة مشاريع تنمية الأقاليم، ومشاريع الوزارات؛ لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها.