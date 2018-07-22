عربي

مظاهرات في العراق "لإسقاط الفاسدين"

مظاهرات في العراق "لإسقاط الفاسدين"
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، اليوم، الأحد، تظاهرات لآلاف الجماهير؛ للمطالبة بـ "إسقاط الفاسدين".

وتجمع عشرات المواطنين مطالبين بمعالجة الوضع الخدمي في البلاد، ومحاسبة المفسدين، وتحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي.

إلى ذلك، أعادت القوات الأمنية فتح الطريق باتجاه ساحة التحرير وجسر الجمهورية، بعد غلق الساحة تحسباً لمظاهرات من قبل ناشطين، بحسب ما جاء على موقع (قناة العربية).

بدوره، أكد حيد العبادي، رئيس الوزراء العراقي، أن واجب الحكومة، يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم، والنظر بمطالبهم والاستجابة لها.

ووجه العبادي خلال استقباله أهالي محافظة المثنى وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وزارتي الزراعة والموارد المائية، بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة.

كما وجه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات، وكذلك دوائر الصحة بإطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، ومراجعة مشاريع تنمية الأقاليم، ومشاريع الوزارات؛ لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها.

أخبار ذات صلة

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني

بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني

القناة 14: سماع إطلاق نار بمنطقة معبر القنيطرة السوري واندلاع حريق

القناة 14: سماع إطلاق نار بمنطقة معبر القنيطرة السوري واندلاع حريق

إسرائيل تنقل عناصر (الخوذ البيضاء) من سوريا الى الأردن

إسرائيل تنقل عناصر (الخوذ البيضاء) من سوريا الى الأردن

وزير إسرائيلي: لم نتوصل لسلام مع مصر إلا وجيشنا قرب القاهرة

وزير إسرائيلي: لم نتوصل لسلام مع مصر إلا وجيشنا قرب القاهرة

أزمة قد تتفجر في المنطقة.. خامنئي: سنمنع تصدير نفط الخليج ما لم نُصدر نفطنا

أزمة قد تتفجر في المنطقة.. خامنئي: سنمنع تصدير نفط الخليج ما لم نُصدر نفطنا

رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل كيان مزعج في المنطقة

رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل كيان مزعج في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

حكومة الوفاق تطالب 138 دولة بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى

حكومة الوفاق تطالب 138 دولة بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى

أسطول الحرية يُواصل رحلته الأخيرة تجاه غزة

أسطول الحرية يُواصل رحلته الأخيرة تجاه غزة

الشرطة والجهاز المركزي للإحصاء يوقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

الشرطة والجهاز المركزي للإحصاء يوقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

اشتية: سنتوجه للجنة الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية لإدانة قانون &#34;القومية&#34;

اشتية: سنتوجه للجنة الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية لإدانة قانون "القومية"

الخارجية: التصعيد الخطير للمستوطنين في الأقصى يستدعي الرد فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً

الخارجية: التصعيد الخطير للمستوطنين في الأقصى يستدعي الرد فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً

وزارة الاتصالات تُطلق حملة للتوعية بالألعاب الإلكترونية الخطرة

وزارة الاتصالات تُطلق حملة للتوعية بالألعاب الإلكترونية الخطرة

الجهاد الإسلامي: اقتحام الأقصى عدوان خطير

الجهاد الإسلامي: اقتحام الأقصى عدوان خطير

الإسلامي الفلسطيني يحصل على جائزة &#34;التميز من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية&#34;

الإسلامي الفلسطيني يحصل على جائزة "التميز من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية"

منوعات

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في &#34;آرابز غوت تالنت&#34;

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في "آرابز غوت تالنت"

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

عربي

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

مظاهرات في العراق &#34;لإسقاط الفاسدين&#34;

مظاهرات في العراق "لإسقاط الفاسدين"

بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني

بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني