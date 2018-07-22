العاروري: اقتحام الأقصى أول ترجمات قانون القومية ويتطلب إنجاز الوحدة

أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اقتحام المستوطنين الواسع للمسجد الأقصى، والمدعوم ميدانيًا وسياسيًا من حكومة الاحتلال، هو أول ترجمات (قانون القومية اليهودية)، وبداية لمرحلة جديدة من العدوان على مقدساتنا، وأهلنا في القدس.







رام الله - دنيا الوطنوقال العاروري في تصريح صحفي له اليوم، الأحد: "إن التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأقصى والقدس، يتطلب العمل الجاد على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، وتكريس كل الجهد لمواجهة مخططات الاحتلال".ودعا للنفير الواسع من مدن الضفة الغربية والداخل إلى المسجد الأقصى؛ لصد إرهاب المستوطنين، وعنجهية حكومة الإرهاب الإسرائيلي، مشيداً بصمود وثبات المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى.وأعرب العاروري عن ثقته الكبيرة من أن الشعب الفلسطيني، لن يسمح بتمرير أي محاولات تمس بإسلامية المسجد الأقصى، مشيراً إلى أننا نعيش في هذه الأيام ذكرى التصدي لمخطط البوابات الإلكترونية.ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى وقفة جادة، دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتوفير أكبر حالة مساندة لصمود أهلنا في القدس.