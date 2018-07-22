تفاصيل جديدة.. مقتل مواطن على يد زوجته بطولكرم

كشفت الشرطة الفلسطينية، ملابسات مقتل مواطن (76 عاماً)، على يد زوجته من خلال دس السم له بمدينة طولكرم.



وفي التفاصيل، قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: إن بلاغاً ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة طولكرم، حول وجود رجل وامرأة في حالة اختناق قبل عدة أيام بمنزلهما بضاحية ذنابة، وعلى الفور، تحركت قوة من الشرطة والمباحث العامة للمكان، وعند دخول المنزل، تم مشاهدة جثة لشخص مسن متوفى على سرير، ويوجد مادة خضراء تخرج من فمه، ومشاهدة امرأة، وهي زوجة المتوفى ملقاة على الأرض بحالة إغماء، تم نقلها للمستشفى والتحفظ عليها.



وقال ارزيقات: "من خلال البحث والتحري داخل المنزل عثر على كأسين، يوجد بهما مادة سائلة ذات رائحة كريهة، وعند تفتيش باقي المنزل عثر على علب بلاستيكية لمبيدات حشرية في مخزن أسفل المنزل، وبمعاينة العبوات، تطابقت مع المادة الموجودة في الكأسين الموجودين أمام سرير المتوفى".



وبيّن ارزيقات، أنه بعد التحفظ على الأدله ونقل الجثمان للطب العدلي، لمعرفة سبب الوفاة، تبين بأنها نتيجة لشرب مادة سامة.



وفي السياق، قال ارزيقات: "بعد تماثل الزوجة للشفاء، تم إحضارها لمديرية الشرطة، وسماع أقوالها، حيث حاولت الإنكار، وبلحظة مواجهتها بالأدلة المضبوطة لدى فريق الأدلة الجنائية بالمباحث العامة، واعترفت بقيامها بوضع المادة السامة في كأسين وخلط أحدهما بمشروب عصير البرتقال مخططة لقتله، وبعد تأكدها من شربه للكأس ووفاته، حاولت الانتحار من خلال شربها من الكأس الآخر، ولم تستطع لشدة الرائحة الكريهة، فتظاهرت بالإغماء".



وأكد ارزيقات، أنه تم إحالتها مع المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.‏



رام الله - دنيا الوطن