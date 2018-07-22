شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تُطلق حملة للتوعية بالألعاب الإلكترونية الخطرة

وزارة الاتصالات تُطلق حملة للتوعية بالألعاب الإلكترونية الخطرة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الأحد، حملة للتوعية بالألعاب الإلكترونية الخطرة المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، وآثارها لاسيما على فئات الأطفال والمراهقين والشباب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنها تتوجه بالحملة إلى الفئات الأكثر تأثراً بهذه الألعاب، والأهالي وقطاع التعليم من أجل التوعية بمخاطرها، وآلية التعامل معها، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن الألعاب الخطرة لا تحظى بمراقبة وإشراف الكبار، كونها على الأجهزة الذكية واللوحية، وأن التقارير العالمية تشير إلى أنها تؤدي إلى عزلة الأطفال، وتشويش تفكيرهم ومستوى التركيز لديهم، وأنها تؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، عدا عن زرع بعض المعتقدات والأفكار الخاطئة لدى فئة الأطفال والشباب، والتي تتناقض في كثير من الأحيان مع تربية الأهالي والعادات والتقاليد والقيم السائدة في العائلة.

وطالبت الوزارة المواطنين والتربويين متابعة مواد الحملة في دليل المستفيد، الذي يضم كل حملة التوعية والمتوفر على الموقع الإلكتروني لدى الوزارة www.mtit.pna.ps وصفحة (فيسبوك) الرسمية mtitPalestine.

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