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بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني

بعد روسيا.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (روسيا اليوم)، بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بعث رسالتين للرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والصيني، شي جينبيغ، طالبهما بالتدخل لحل أزمة اليمن.

وسلم المشاط، السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، رسالة موجهة لماكرون عبر فيها، حسبما نقلته وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، "عن تطلع الجمهورية اليمنية لإعادة فتح سفارة جمهورية فرنسا في صنعاء.

وقال المشاط في الرسالة: "دول التحالف العربي بقيادة السعودية مستمرة في تصعيدها العسكري، وترفض كل مبادرات ودعوات السلام والتحركات الأممية الأخيرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

ودعا المشاط فرنسا ورئيسها؛ للتدخل لوضع حد لأزمة اليمن، وطلب أن تضطلع فرنسا بدور سياسي مهم وبارز في إحلال السلام، كما أكد الجاهزية لدعم وتسهيل أي مساع فرنسية من شأنها دعم المسار السياسي والتفاوضي؛ لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة.

إلى ذلك، بعث المشاط رسالة إلى الرئيس الصيني، استعرض فيها طبيعة ما يحدث في اليمن، معرباً عن أمله في "اضطلاع الصين بدور سياسي مهم ورائد في دعم جهود السلام في اليمن والمنطقة، وبذل مساعيها في إنهاء الأزمة.

يذكر، أن المشاط، كان قد بعث برسالة مماثلة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب فيها أيضاً عن أمله في أن يكون لروسيا بحكم موقعها وتأثيرها الدولي، دور بارز في ضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

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