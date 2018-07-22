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إسرائيل تنقل عناصر (الخوذ البيضاء) من سوريا الى الأردن

إسرائيل تنقل عناصر (الخوذ البيضاء) من سوريا الى الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أنهى الجيش الإسرائيلي ليلة السبت - الأحد، نقل نشطاء في منظمة سورية لحقوق الإنسان لم يذكر إسمها وذويهم، من منطقة القتال في جنوب سوريا إلى دولة مجاورة لم يسمّها. 

وقال الجيش: "إن ذلك جاء بعد أن كانت حياة هؤلاء مهددة بالخطر"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيانه أنه قام بالعملية؛ استجابة لطلب الولايات المتحدة ودوّل أوروبية أخرى، وبناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.

وكرر الجيش في بيانه أن إسرائيل لا تتدخل في القتال الداخلي في سوريا، وتواصل اعتبار النظام السوري مسؤولا عما يحدث داخل سوريا.

إلى ذلك، أعلنت الأردن أنها استقبلت 800 سوري، هم عناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم، من الجولان السوري، بعد تلقيها التزامات قانونية موقّعة من بريطانيا وكندا وألمانيا، بأنه سيتم نقل هؤلاء اللاجئين إليها لاحقا لتوطينهم، في غضون 3 أشهر.

وأكدت هذه الدول للأردن، أن خطرا حقيقيا يتهدد حياة العناصر، بعد دخول الجيش السوري إلى بعض المناطق في الجولان السوري.

و(الخوذ البيضاء) محسوبة على المعارضة السورية، واتهمها الرئيس السوري بشّار الأسد، بأنها مموّلة من بريطانيا، وأنها تقف وراء (فبركات الكيماوي)، على حد تعبيره.

واعتبر الأسد (الخوذ البيضاء) أداة تستخدمها بريطانيا في العلاقات العامة. 

وقال الأسد: "إن الخوذ البيضاء هي فرع لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة"، مؤكدا "لقد أنفقت بريطانيا عليها الكثير من المال.

ولم تذكر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أي تدخل إسرائيل بالعملية، ولم يُتطرق إلى كيفية نقل هؤلاء العناصر من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وأفادت صحيفة (بيلد) الألمانية بأن إسرائيل توغلت بريا إلى داخل سوريا ونقلت هؤلاء العناصر إلى مخيم للأمم المتحدة، قبل أن توافق الأردن على استقبالهم مؤقتا.

واستقبلت عمّان نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في العام 2011.

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