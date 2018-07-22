العمادي يُعلن عن عدد من الوظائف في دولة قطر

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، عن وجود شواغر؛ لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد من التخصصات للوظائف المدرسية في مجالات التعليم.وقال العمادي: إن هذا الإعلان، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلاده، لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد، وفي كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، خصوصاً مع ما يشهده قطاع غزة من ارتفاع حاد في معدلات البطالة.وأكد، أن مكتب اللجنة القطرية بغزة، سيقوم بالتننسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة قطر من أجل تسهيل وصول المرشحين، الذين سيتم قبولهم في الوظائف، حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر، من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى.ودعا السفير العمادي، كافة المهتمين إلى المسارعة في التسجيل عبر الموقع المخصص، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة؛ ليتمكنوا من العمل بدولة قطر في ظل ما تشهده قطر من تطور بكافة المجالات العلمية والتكنولوجية.