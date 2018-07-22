وزير إسرائيلي: لم نتوصل لسلام مع مصر إلا وجيشنا قرب القاهرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت: إنه لا يعارض التوصل لاتفاقيات سلام بين اسرائيل وجيرانها، لكن يجب ألاّ تُبرم تلك الاتفاقيات إلا من "موقع قوة".ونقلت قناة (i24news) عن غالانت قوله: إن تل أبيب توصلّت لاتفاق سلام مع مصر، ليس لأن المصريين يريدون السلام، بل لأن الحرب الرابعة التي بادروا إليها، انتهت وجيشنا يبعد عن القاهرة 101 كيلومتر فقط، مضيفًا: "لم نتوصل لسلام مع مصر، إلا وجيشنا قرب القاهرة".