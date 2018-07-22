شؤون فلسطينية

الإسلامي الفلسطيني يحصل على جائزة "التميز من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية"

الإسلامي الفلسطيني يحصل على جائزة "التميز من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية"
رام الله - دنيا الوطن
حصل البنك الإسلامي الفلسطيني على جائزة "التميز من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام 2018، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها في سبيل تقديم خدمة متميزة لعملائه.

واستلم الجائزة السيد بيان قاسم، مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، في احتفال كبير، أقيم في بيروت مؤخراً، وحضره عدد كبير من مدراء البنوك والمؤسسات المالية في الوطن العربي.

وقال قاسم: إن التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية ينبع من الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، والتي تركز على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية، والعمل على التوسع في الانتشار والتواجد القريب من العملاء، وتوفير منتجات وبرامج تلائم احتياجاتهم.

وأشار قاسم إلى إطلاق البنك لمجموعة من الخدمات الإلكترونية تمثلت في الإنترنت البنكي (إسلامي اون لاين)، والذي يمكن العملاء من الاطلاع على حساباتهم، وإجراء معاملات التحويل بين حساباتهم وحسابات المستفيدين الآخرين، سواء من داخل البنك أو من خارجه، إلى جانب خدمة تسديد فواتير عدد من شركات الخدمات المحلية، وغيرها من الخدمات البنكية الذاتية في أي وقت وبأمان وسرية عالية، لافتاً إلى توفر تطبيق للهواتف الذكية (إسلامي موبايل) يدعم هذه الخدمات أيضاً، و(إسلامي أوتو) الذي يقدم الخدمات البنكية للجمهور عبر موقع (فيسبوك).

ولفت قاسم إلى أن البنك يعمل على تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويبحث عن أفضل الصور وأكثرها ملاءمة لتقديمها للعملاء؛ لكي يستفيدوا منها على أفضل وجه، حيث كان آخرها خدمة تمويل المنافع، والتي تمكن البنك من تقديم حلول تمويل لعملائه في مجالات الصحة والتعليم، مؤكداً استمرار البنك في المحافظة على مستوى جودة راقٍ في الخدمات التي يقدمها.

ولقد منحت هذه الجائزة للبنك الإسلامي الفلسطيني، استناداً إلى دراسة الأداء العام، ومطابقته مع المعايير المتبعة عربياً ودولياً، ويذكر أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب (WUAB) هو المنظمة الشقيقة لاتحاد المصارف العربية (UAB) وتأسس عام 2006 في الدار البيضاء- المغرب، وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية.

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