حماس: اقتحام الأقصى يُنذر بتفحير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال

حذرت حركة (حماس) اليوم، الأحد، من أن استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قِبل قطعان المستوطنين، ينذر بتفحير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال.





واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني.





وقال: "إن اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، عدوانٌ جديد على شعبنا، ما يتطلب وقفة جادة من أبناء الأمة، ومن كل حر وغيور".





وطالب الأمتين العربية والإسلامية، بنصرة المسجد الأقصى، والضغط لوقف الاقتحامات المتزايدة، والانتهاكات المستمرة بحق المقدسات.





ودعا القانوع المقدسيين وأهالي الضفة الغربية؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين، والرباط في ساحات المسجد الأقصى، وتصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

رام الله - دنيا الوطن