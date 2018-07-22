شؤون فلسطينية

ادعيس يدعو للعمل بحزم مع اقتحامات المستوطنين

ادعيس يدعو للعمل بحزم مع اقتحامات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
طالب الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بحماية المسجد الأقصى من الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، هذه الاقتحامات التي وصلت اليوم الأحد إلى أعداد كبيرة جداً في ذكرى ما يسمى (خراب الهيكل)، هذا الهيكل الذين يسعون بجد وتصميم لبنائه على أنقاض الأقصى من خلال ممارساتهم المختلفة.

وقال ادعيس: إن على المسلمين في فلسطين وخارجها العمل بحزم مع هذه الاقتحامات، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لصدِّ الهجمات المسعورة والخطيرة، ومواجهتها حفاظاً على حق المسلمين الديني والتاريخي والسياسي فيه، وفي غيره من الأماكن المقدسة التي تشكل ملكاً وقفياً خالصاً للمسلمين لا يجوز بأي حال تغييره أو تبديله أو سرقته، تحت حجج تاريخية واهية وكاذبة.

 وأضاف ادعيس: أن الأقصى في هذه الأوقات، يحتاج منا للعمل والجد، وليس للتصريحات التي لا تُجدي نفعاً في ظل هذا الاحتلال الذي يعمل على سرقة أرضنا وتاريخنا وأماكن عبادتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مطالباً الكل العربي والإسلامي بالعمل على إيقاف هذه الاقتحامات ومنعها بكافة السبل.

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