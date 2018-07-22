ليبرمان: إذا استمر الهدوء بغزة سنفتح "كرم أبو سالم" وسنُعيد مساحة الصيد

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إنه إذا ما استمر الهدوء في قطاع غزة، سيتم فتح معبر "كرم أبو سالم"، يوم الثلاثاء المقبل.وخلال تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر) أوضح ليبرمان، أن إدخال البضائع عبر المعبر مرتبط بالهدوء، مضيفًا: سنعيد كذلك مساحة الصيد لما كانت عليه سابقًا.