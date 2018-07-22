شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تمنح باحثاً درجة الماجستير في تنمية مهارات القراءة

جامعة الأزهر تمنح باحثاً درجة الماجستير في تنمية مهارات القراءة
رام الله - دنيا الوطن
منحت جامعة الأزهر بغزة، الباحث أمين سرحي أبو منديل، درجة الماجستير في تخصص المناهج وأساليب التدريس، بعد مناقشة رسالته التي بعنوان (أثر تدريبات الوعي الصوتي في تنمية مهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع الأساسي من ذوي صعوبات التعلم بغرف المصادر بغزة) مؤخراً.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من د. راشد محمد أبو صواوين مشرفاً ورئيساً، د. جمال كامل، الفليت مشرفاً، د. عبد الكريم محمد لبد، مناقشاً داخلياً، ود. خليل عبد الفتاح حماد، مناقشاً خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى معرفة تدريبات الوعي الصوتي في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصف الرابع من ذوي صعوبات التعلم داخل غرف المصادر بغزة.

وتكونت عينة الدراسة من 24 تلميذاً من تلاميذ الصف الرابع الأساسي بمدرسة عمورية بالمحافظة الوسطى، حيث تم اختيارهم بطريقة قصدية.

واستخدم الباحث لتحقيق هدف الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على المجموعة الواحدة، حيث قام بتحديد مهارات القراءة الجهرية المناسبة.

كما تم تصميم عدد مناسب من التدريبات القائمة على الوعي الصوتي، بما يتناسب مع تلاميذ الصف الرابع من ذوي صعوبات التعلم، وتم كذلك إعداد بطاقة ملاحظة لقياس مهارات القراءة الجهرية لعينة الدراسة.

كما تم تطبيق الدراسة قبلياً وبعدياً، وتدريس أفراد المجموعة باستخدام تدريبات الوعي الصوتي لمدة تسعة أسابيع تقريباً، وبعد معالجة البيانات إحصائياً من خلال اختيار ويلككسون.

وأظهرت الدراسة نتائج هامة أبرزها، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي، والبعيد لبطاقة ملاحظة مهارات القراءة الجهرية لصالح التطبيق البعدي.

كما أظهرت النتائج، أن تدريبات الوعي الصوتي كان لها أثر كبير في تنمية مهارات القراءة المستهدفة.

وخلص الباحث إلى جملة من التوصيات المهمة، نذكر منها: الاهتمام بالوعي الصوتي لتلاميذ المرحلة الأساسية وتلاميذ صعوبات التعلم، وتدريب معلمي المرحلة الأساسية ومعلمي التربية الخاصة، على كيفية بناء وتوظيف أنشطة وتدريبات الوعي الصوتي.

ومن التوصيات أيضاً، ضرورة الربط الهادف والمنظم بين الوعي الصوتي، وبين المهارات السمعية والقرائية ومهارات المحادثة.

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