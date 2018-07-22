يونيبال تختتم مسابقة XL "أكسلها جول".. بتسليم الفائز بالسيارة

أعلنت شركة (يونيبال) للتجارة العامة، عن اختتام مسابقة "أكسلها جول"، التي أطلقتها بالتزامن مع انطلاق مباريات "مونديال روسيا" 2018 خلال الفترة من 1 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو.









وأعلنت الشركة، أن الفائز بجائزة المسابقة الكبرى، هو سامر شاهين، من محافظة طولكرم، وفاز بسيارة هيونداي I20 موديل 2018، بعد نجاحه في إدخال أكبر عدد من كودات المسابقة، إضافة إلى توقعه الصحيح للفائز بالمباراة النهائية بكأس العالم 2018.





كما أعلنت يونيبال، أن الفائزين في المسابقة فاق الـ 1200 فائز.

وكانت يونيبال، قد أعلنت عن إطلاق المسابقة بالتزامن مع إنطلاق مباريات كأس العالم في روسيا، ضمن حملاتها الترويجية لمشروب الطاقة "XL"، بالاعتماد على تفاعل المشاركين- وليس على أساس السحب أو القرعة- في إدخال أكبر عدد من الأرقام السرية "الكودات" والموجودة على أغطية علب XL، على الموقع الخاص بالحملة إلى جانب التوقع الصحيح للفائزين بمباريات المونديال، ليتم مكافأة الفائزين بعد نهاية كل مباراة، بمئات الجوائز النقدية والعينية طوال فترة الحملة.





يُشار إلى أن يونيبال الوكيل الرسمي والحصري لـــ XL في فلسطين، والذي يُعد مشروب الطاقة الأكثر انتشاراً في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، علماً بأن الشركة تقوم بحملات ترويجية مستمرة على مدار العام لمكافأة زبائنها.





يُذكر بأن شركة يونيبال هي إحدى شركات المجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، وتصنف كرائدة والأولى في مجال توزيع السلع الاستهلاكية في فلسطين، ولها وكالات حصرية للعديد من منتجات الشركات العالمية الرائدة، مثل: فيريرو، وبروكتر آند جامبل، وهاينز، ومشروب الطاقة XL ، وكلوجز، وأمريكانا، والمراعي، وغيرها، كما تضم يونيبال أكبر شبكة توزيع في فلسطين تفوق 8000 نقطة بيع في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن