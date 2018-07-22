شؤون فلسطينية

صورة الوضع في الأقصى.. اقتحامات واعتداءات على المرابطين ودعوات للنفير العام

صورة الوضع في الأقصى.. اقتحامات واعتداءات على المرابطين ودعوات للنفير العام
جانب من اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
سادت حالة من التوتر، في المسجد الاقصى المبارك، وذلك بعد اقتحام  أكثر من 1023 مستوطناً، لباحاته منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى ما يسمى (خراب الهيكل المزعوم).

ونفذ المستوطنون المقتحمون صلوات تلموذية داخل بابي الرحمة والأسباط، من بوابات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين.

وقد شارك المستوطن المتطرف يهودا غليك عضو الكنيست الاسرائيلي، في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، حيث قال زاعما: "دولة بدون جبل الهيكل هي جسد بلا روح".

وفي السياق ذاته، فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ ناجح بكيرات، مدير أكاديمية الأقصى للتراث والعلوم، وبعض موظفي وحراس المسجد الأقصى من دخول المسجد الأقصى.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شاباً فلسطينياً بزعم أنه رفع العلم الفلسطيني على باب السلسلة أحد أبواب المسجد الاقصى.

وفي المقابل، فقد دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، للنفير العام والرابط في المسجد الأقصى؛ رداً على اقتحامات المستوطنين.


 



 






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