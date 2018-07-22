فيديو: لحظة اعتقال قوات الاحتلال شاب رفع العلم الفلسطيني بباحات المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، شاباً فلسطينياً، بزعم أنه رفع العلم الفلسطيني، عند باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، شاباً فلسطينياً، بزعم أنه رفع العلم الفلسطيني، عند باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك.
يشار إلى أن أكثر من 800 مستوطن، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
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