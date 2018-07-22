فيديو: لحظة اعتقال قوات الاحتلال شاب رفع العلم الفلسطيني بباحات المسجد الاقصى





يشار إلى أن أكثر من 800 مستوطن، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.













رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، شاباً فلسطينياً، بزعم أنه رفع العلم الفلسطيني، عند باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك.