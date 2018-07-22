صحة غزة تتخذ عدة إجراءات في مستشفياتها لتوفير أدوية الجرحى ورعايتهم

أكد وكيل وزارة الصحة في غزة، د. يوسف أبو الريش، أن العناية بالجريح الفلسطيني والحفاظ على حياته، هي أولى اهتمامات وزارة الصحة، وذلك باتخاذ جميع السبل العلاجية وتوفيرها.





جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية للجرحى في مستشفى (غزة الأوروبي) يرافقه أعضاء مجلس وزارة الصحة، بما فيه من مدراء عامين ومدراء تمريض، موضحاً اتخاذ جميع التدابير من توفير للأدوية والغيارات اللازمة لجميع الجرحى، وعمل كل الجهود للحفاظ على حياتهم، وشفاء جراحهم، وإنهاء معاناتهم وآلامهم.





واتخذ د. أبو الريش، إجراءات مشددة لضمان لتوفير جميع احتياجات الجرحى من أدوية علاجية، مشيراً إلى أن الجريح الفلسطيني هو أول اهتمامات وزارة الصحة، وخاصة أنهم ضحية الغدر الصهيوني.





وقد أبدى وفد وزارة الصحة ارتياحه؛ لما لاقاه من رضى من الجرحى وذويهم، أثناء الزيارة إلى مستشفى غزة الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطن