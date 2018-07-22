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أزمة قد تتفجر في المنطقة.. خامنئي: سنمنع تصدير نفط الخليج ما لم نُصدر نفطنا

أزمة قد تتفجر في المنطقة.. خامنئي: سنمنع تصدير نفط الخليج ما لم نُصدر نفطنا
الملك سلمان بن عبدالعزيز والمرشد الإيراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أنه يدعم اقتراح الرئيس حسن روحاني، بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية، إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية، وقال: إن التفاوض مع الولايات المتحدة، سيكون خطأ واضحاً.

وقال خامنئي، وفق ما نقل عنه موقع (العالم): إن موقفه يتسق مع موقف روحاني، مشددًا بالقول: "لا نفط سيُصدَّر من المنطقة ما لم تصدر إيران نفطها"، معتبرًا أن تصريحات روحاني السابقة في هذا الصدد تعكس "سياسة ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

جاءت تهديد روحاني هذه، رداً على عقوبات أميركية وشيكة، ومحاولات واشنطن، إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.

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