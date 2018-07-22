صيام: يجب شد الرحال للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنوجه نائب محافظ القدس عبد الله صيام، نداء وصرخة لكل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس من أجل شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، تصدياً لدعوات المستوطنين لاقتحامه وتدنيسه.وأكد صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأحد، على أن جميع فئات شعبنا مطالبون بدعم المقدسيين في وجه ما يُحاك ضد المسجد الأقصى، والهجمة الإسرائيلية المتسعة ومتعددة الأوجه لأسرلة مدينة القدس.من جهته، شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، التي تعتبر اعتداء وتدنيساً للمسجد المبارك.وقال سلهب لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأحد: إن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى والقوانين والإجراءات العنصرية الإسرائيلية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني فيه، لن ترهب أبناء شعبنا، لأن المسجد خط أحمر، والكل مطالبٌ بشد الرحال إليه، وإفشال المخططات التي تستهدف إسلامية المسجد الأقصى المبارك.