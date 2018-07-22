خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المحامي جميل سعادة: إن خمسة أسرى في سجن (عوفر) يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ حوالي عشرة أيام، ضد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.وأوضح سعادة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأحد، أن مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، اضطرهم لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، ودخول البعض منهم في إضراب مفتوح عن الطعام.