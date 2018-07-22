الكسواني: أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى ودعوات للمقدسيين بالتواجد فيه





وأكد الكسواني، أن هناك دعوات لكافة المقدسيين للتواجد في المسجد الأقصى المبارك؛ للتصدي لاستفزازات المستوطنين.



وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، وحراس المسجد من دخول باحاته.





خاص دنيا الوطنأكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن أكثر من 400 مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح الكسواني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اقتحام المستوطنين، جاء عبر مجموعات، منوهاً إلى أنهم نفذوا جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى، معتبراً أن ذلك يقع ضمن المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد.وحول ما إذا كان هناك اعتقالات، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاولت اعتقال عدد من الفلسطينيين، ولكن حراس المسجد الأقصى تصدوا لهم.