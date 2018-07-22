رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل كيان مزعج في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة: إن إسرائيل تمثل كيانًا مزعجًا لكل المنطقة، وباتت تصرفاتها تُهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.وفي الشأن الداخلي الأردني، أكد الطراونة أن رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز يملك تجربة كبيرة وإدراكا للتحديات السياسية والاقتصادية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن ثقة البرلمان التي تُجسد ثقة الشارع الأردني تمنح الحكومة دافعية أكبر مع إدراك أن الوضع صعب ولا يمكن الحكم مبكرا على الحكومة.وأضاف الطراونة، وفق ما نقلت عنه صحيفة (الغد) الأردنية: ندرك أن الأعباء على الحكومة كبيرة ولا بد من التشاركية التي تحقق آمال وتطلعات المواطنين، مشددا على اهمية التشاور المستمر مع مجلس النواب.وأشار إلى أن بيعة الأردنيين للهاشميين محط إجماع لقيادة يتوجها اليوم الملك عبد الله الثاني، عدلا وحكمة، ونتفق مع الحكومة ان العقد الاجتماعي من جوهر الدستور ويعكس قواعده العامة تطبيقا لتنظيم حياة الناس وضمان حقوقهم، وفق تعبيره