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رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل كيان مزعج في المنطقة

رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل كيان مزعج في المنطقة
الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة: إن إسرائيل تمثل كيانًا مزعجًا لكل المنطقة، وباتت تصرفاتها تُهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وفي الشأن الداخلي الأردني، أكد الطراونة أن رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز يملك تجربة كبيرة وإدراكا للتحديات السياسية والاقتصادية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن ثقة البرلمان التي تُجسد ثقة الشارع الأردني تمنح الحكومة دافعية أكبر مع إدراك أن الوضع صعب ولا يمكن الحكم مبكرا على الحكومة.

وأضاف الطراونة، وفق ما نقلت عنه صحيفة (الغد) الأردنية: ندرك أن الأعباء على الحكومة كبيرة ولا بد من التشاركية التي تحقق آمال وتطلعات المواطنين، مشددا على اهمية التشاور المستمر مع مجلس النواب.

وأشار إلى أن بيعة الأردنيين للهاشميين محط إجماع لقيادة يتوجها اليوم الملك عبد الله الثاني، عدلا وحكمة، ونتفق مع الحكومة ان العقد الاجتماعي من جوهر الدستور ويعكس قواعده العامة تطبيقا لتنظيم حياة الناس وضمان حقوقهم، وفق تعبيره

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