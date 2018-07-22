الخارجية الإسرائيلية تُهاجم (CNN) و(BBC)

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه وقعت مواجهة بين المتحدث باسم وزارة الخارجية، وشبكات التلفزيون الدولية (CNN) الأمريكية، و(BBC) البريطانية، بعد قيامهما بتغطية الأحداث التي وقعت يوم الجمعة بشكل مُتحيز للفلسطينيين على حساب إسرائيل.وذكرت الصحيفة أن (CNN لم تنشر على صفحتها عبر موقع (تويتر) أن جنديًا إسرائيليًا قد قُتل بنيران فلسطينية، وإنما قالت: إن الضربات الجوية في غزة جاءت "بعد اختراق السياج" بين غزة وإسرائيل.ورد عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بقسوة على التقرير، وكتب على (تويتر): "لا يا (CNN)، لقد أخطأتم وليس للمرة الأولى.. لقد كانت هجمات الجيش الإسرائيلي رداً على مقتل جندي إسرائيلي بنيران حماس، أنتم تتلاعبون عندما لا تنشرون الحقائق"، وفق زعمه.كما دخل المتحدث في مواجهة مع شبكة (BBC) التي ذكرت أن جنديًا إسرائيليًا قد قُتل "برصاصة" دون تحديد مصدر الرصاصة، "في إشارة إلى حركة حماس.. وفق المزاعم الإسرائيلية".وأعاد نحشون نشر تغريدة لعمري سيرن، المسؤول في مكتب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز، تيد كروز، الذي كتب أن الصياغة تُعطي الانطباع، بأن الجندي قُتل في حادث سيارة.