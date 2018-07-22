مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن شاباً (18 عاماً) من سكان ضاحية الغدير برام الله، لقي مصرعه، فجر اليوم الأحد، في حادث سير ذاتي، وقع على طريق سردا شمال رام الله.
وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن شاباً (18 عاماً) من سكان ضاحية الغدير برام الله، لقي مصرعه، فجر اليوم الأحد، في حادث سير ذاتي، وقع على طريق سردا شمال رام الله.
وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.
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