مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

من سكان ضاحية الغدير برام الله،

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن شاباً (18 عاماً)لقي مصرعه، فجر اليوم الأحد، في حادث سير ذاتي، وقع على طريق سردا شمال رام الله.وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.