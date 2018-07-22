عاجل

  • هزة أرضية شعر بها السكان في منطقة طبريا

  • مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عقب اقتحامهم لباحات الأقصى

شؤون فلسطينية

صور: مستوطنون يستبيحون القدس القديمة ويؤدون شعائر تلمودية على أبواب "الأقصى"

صور: مستوطنون يستبيحون القدس القديمة ويؤدون شعائر تلمودية على أبواب "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
استباحت عصابات المستوطنين اليهودية، الليلة الماضية، القدس القديمة، ومارست عربداتها في البلدة، وأدت صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، خاصة باب القطانين، وذلك عشية ما تسميه هذه الجماعات "ذكرى خراب الهيكل".

وبحسب وكالة (وفا)، فإن مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمّت باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) طوال ساعات الليلة الماضية، وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد والمُفضي بنهايته إلى المسجد الأقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

واشارت الوكالة إلى أنه كان هناك عدة محاولات لمستوطنين يوم أمس لاقتحام الأقصى من أبواب متعددة، نظراً لإغلاق باب المغاربة يومي الجمعة والسبت، في حين أدت مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية في مقبرة باب الرحمة، وتحديداً قُبالة الباب الذهبي المغلق في سوار المسجد الأقصى وسط مشادات مع مجموعة من المقدسيين.

وكانت ما تسمى بـ (منظمات الهيكل المزعوم)، دعت الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع، تزامناً مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل، في حين دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات خاصة، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لعصابات المستوطنين، وإحباط مخططاتهم الخبيثة.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في بيان عمّمته، أمس السبت، "إن اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية، وان الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري".

وأكدت القوى على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا العدوان الهمجي، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمقدسات.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال العديد من شوارع القدس، خاصة محيط البلدة القديمة؛ لتُسهل على المستوطنين اقتحام القدس القديمة، والتوجه إلى باحة حائط البراق.




أخبار ذات صلة

صيام: يجب شد الرحال للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

صيام: يجب شد الرحال للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأحمد: تصريحات قادة حماس بشأن المسودة المصرية &#34;مُضللة&#34; وسنُسلم المصريين ردنا النهائي

الأحمد: تصريحات قادة حماس بشأن المسودة المصرية "مُضللة" وسنُسلم المصريين ردنا النهائي

الكسواني: أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى ودعوات للمقدسيين بالتواجد فيه

الكسواني: أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى ودعوات للمقدسيين بالتواجد فيه

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد بغزة الأسبوع المقبل.. ودانون يوجه رسائل

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد بغزة الأسبوع المقبل.. ودانون يوجه رسائل

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

صيام: يجب شد الرحال للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

صيام: يجب شد الرحال للأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

صور: مستوطنون يستبيحون القدس القديمة ويؤدون شعائر تلمودية على أبواب &#34;الأقصى&#34;

صور: مستوطنون يستبيحون القدس القديمة ويؤدون شعائر تلمودية على أبواب "الأقصى"

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

البحرين تتهم قطر بإدارة &#34;حسابات وهمية&#34; للاساءة للعلاقات مع السعودية

البحرين تتهم قطر بإدارة "حسابات وهمية" للاساءة للعلاقات مع السعودية

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي