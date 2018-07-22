صور: مستوطنون يستبيحون القدس القديمة ويؤدون شعائر تلمودية على أبواب "الأقصى"













رام الله - دنيا الوطناستباحت عصابات المستوطنين اليهودية، الليلة الماضية، القدس القديمة، ومارست عربداتها في البلدة، وأدت صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، خاصة باب القطانين، وذلك عشية ما تسميه هذه الجماعات "ذكرى خراب الهيكل".وبحسب وكالة (وفا)، فإن مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمّت باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) طوال ساعات الليلة الماضية، وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد والمُفضي بنهايته إلى المسجد الأقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.واشارت الوكالة إلى أنه كان هناك عدة محاولات لمستوطنين يوم أمس لاقتحام الأقصى من أبواب متعددة، نظراً لإغلاق باب المغاربة يومي الجمعة والسبت، في حين أدت مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية في مقبرة باب الرحمة، وتحديداً قُبالة الباب الذهبي المغلق في سوار المسجد الأقصى وسط مشادات مع مجموعة من المقدسيين.وكانت ما تسمى بـ (منظمات الهيكل المزعوم)، دعت الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع، تزامناً مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل، في حين دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات خاصة، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لعصابات المستوطنين، وإحباط مخططاتهم الخبيثة.وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في بيان عمّمته، أمس السبت، "إن اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية، وان الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري".وأكدت القوى على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا العدوان الهمجي، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمقدسات.إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال العديد من شوارع القدس، خاصة محيط البلدة القديمة؛ لتُسهل على المستوطنين اقتحام القدس القديمة، والتوجه إلى باحة حائط البراق.