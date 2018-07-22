بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مدينة القدس، طالت سبعة مواطنين بينهم سيدة، وجرى تحويلهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الاعتقالات شملت الناشطة المقدسية المعلمة هنادي الحلواني، ومن القدس القديمة الشبان: محمد الدباغ، ومأمون الرازم، وعمرو أبو عرفة، وروحي الكلغاصي، وجهاد قوس.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ايضا الشاب سعد صايل من بلدة حزما شمال شرق القدس.