مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد بغزة الأسبوع المقبل.. ودانون يوجه رسائل

رام الله - دنيا الوطنيعقد مجلس الأمن الدّولي، الأسبوع المقبل، جلسة خاصّة تتطرّق للتصعيد الأخير في قطاع غزّة، الليلة الماضية.وكشفت صحيفة (هآرتس)، أمس، السبت، أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتّحدة، داني دانون، استبق جلسة مجلس الأمن، بإرسال رسائل إلى أعضاء المجلس، نهاية الأسبوع الماضي، يحثهم فيها على إدانة حركة "حماس" وتحميلها مسؤولية التّصعيد الأخير.وجاء في رسالة دانون: حماس هي المسؤول الوحيد عن التصعيد في قطاع غزّة، على مجلس الأمن والمجتمع الدولييّن إدانة حماس بشكل حادّ وواضح، لأنها تنظّم إرهابًا متواصلاً ضدّ سكّان إسرائيل الذين تشكل حماس خطرًا على حياتهم، بالإضافة إلى أخذ سكان غزّة رهائن بشريّة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).