شؤون فلسطينية

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟
رام الله - دنيا الوطن
رجّحت صحيفة (هآرتس)، أن يُعلن الاحتلال اليوم، الأحد، عن تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع في معبر كرم أبو سالم، وزيادة مساحة الصّيد قبالة شواطئ غزّة (دون تحديد المسافة)؛ فيما يبدو أنّه تراجع عن قرارات أقرّها الاحتلال قبل أقلّ من أسبوعين.

ومن المقرّر، أن توجّه القيادة الأمنيّة الإسرائيليّة توصياتها للقيادة السياسيّة، بتخفيف المعاناة الإنسانيّة في القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لتطبيق التفاهمات التي توصّلت إليها حركة حماس ومصر مساء الجمعة.

كما تشير تقديرات الأجهزة الأمنية، إلى أن على إسرائيل أن تتخّذ خطوات لبناء الثقة، بالأساس أمام مصر التي أوضح الاحتلال لها، خلال الاتصالات، التي أسفرت عن التهدئة، مساء الجمعة، أنه لن يتفهّم أيّة أحداث أمنيّة تجري على هامش مسيرات العودة، مثل إطلاق نيران القناصة أو قصف المدن المحيطة بغلاف غزّة، وأن حركة حماس ستتعرّض لعواقب وخيمة حال حدث ذلك، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيليّة، لم تسّمها ولم توضح إن كانت عسكريّة أم سياسيّة، قولها: "إن حركة حماس أنهت المواجهة الأخيرة بجملة إنجازات، هي: عودة مسار المصالحة الفلسطينيّة إلى الواجهة؛ تشجيع المجتمع الدولي لإعادة تأهيل البنية التحتيّة لغزّة والضغط باتجاه تخفيف الأزمة الإنسانيّة؛ بالإضافة إلى بقاء الحركة المسيطر الوحيد على قطاع غزّة".

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