شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو يوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

مصرع شاب في حادث سير ذاتي برام الله

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد بغزة الأسبوع المقبل.. ودانون يوجه رسائل

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد بغزة الأسبوع المقبل.. ودانون يوجه رسائل

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟

هل ستُخفف سلطات الاحتلال من قيودها المفروضة على البضائع بمعبر كرم أبوسالم؟

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب

&#34;ليماك&#34; التركية تنفي مشاركتها في بناء السفارة الأميركية بالقدس

"ليماك" التركية تنفي مشاركتها في بناء السفارة الأميركية بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

الجزائر تُندد بقانون &#34;الدولة القومية&#34; الإسرائيلي

الجزائر تُندد بقانون "الدولة القومية" الإسرائيلي

الاحتلال يُصادق على بناء 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس

إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس

ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

البحرين تتهم قطر بإدارة &#34;حسابات وهمية&#34; للاساءة للعلاقات مع السعودية

البحرين تتهم قطر بإدارة "حسابات وهمية" للاساءة للعلاقات مع السعودية

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي