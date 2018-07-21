شؤون فلسطينية

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض إن مواجهات اندلعت في منطقة المضابع غرب البلدة، عقب نصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وتفتيش المركبات وتصوير لوحاتها وتسجيلها.

وأضاف إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

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حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت أمر

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